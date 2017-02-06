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Глава Пскова провел рабочее совещание по формированию Плана ремонта дворовых территорий
Глава Пскова Иван Цецерский провел рабочее совещание по формированию Плана ремонта дворовых территорий города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, в обсуждении приняли участие глава администрации города Игорь Калашников, замглавы Пскова Сергей Гаврилов, начальник УГХ Алексей Захаров и специалисты управления.
На повестке дня - проработка всех предложений, поступивших от депутатов гордумы, по включению в План тех или иных дворовых территорий и проездов к ним. Сформирована целостная картина состояния дворов в городе по результатам проведенной в 2016 году паспортизации территорий в преддверии Международных Ганзейских дней Нового времени, а также обращений жителей на официальный сайт города Пскова и к депутатам по округам.
«В бюджете этого года мы сделали финансирование ремонта дворов приоритетным, но это не значит, что затраты должны быть неоправданно высокими: необходимо максимально эффективно обеспечить выполнение всех работ по благоустройству», - настоятельно рекомендовал Иван Цецерский управлению городского хозяйства и поручил ускорить работу, чтобы оперативно приступить к ремонту.
При формировании Плана учитываются, в первую очередь, объекты, требующие незамедлительного ремонта, а также те дворы, у которых уже имеется проектно-сметная документация. Кроме того, рассматривается комплексный единый подход к ремонту территории нескольких близстоящих многоквартирных домов и проездов к ним.
Источник: Псковская Лента Новостей