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Глава Пскова провел рабочее совещание по формированию Плана ремонта дворовых территорий

16.02.2017 16:07 ПЛН, Псков

Глава Пскова Иван Цецерский провел рабочее совещание по формированию Плана ремонта дворовых территорий города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, в обсуждении приняли участие глава администрации города Игорь Калашников, замглавы Пскова Сергей Гаврилов, начальник УГХ Алексей Захаров и специалисты управления.

На повестке дня - проработка всех предложений, поступивших от депутатов гордумы, по включению в План тех или иных дворовых территорий и проездов к ним. Сформирована целостная картина состояния дворов в городе по результатам проведенной в 2016 году паспортизации территорий в преддверии Международных Ганзейских дней Нового времени, а также обращений жителей на официальный сайт города Пскова и к депутатам по округам.

«В бюджете этого года мы сделали финансирование ремонта дворов приоритетным, но это не значит, что затраты должны быть неоправданно высокими: необходимо максимально эффективно обеспечить выполнение всех работ по благоустройству», - настоятельно рекомендовал Иван Цецерский управлению городского хозяйства и поручил ускорить работу, чтобы оперативно приступить к ремонту.

При формировании Плана учитываются, в первую очередь, объекты, требующие незамедлительного ремонта, а также те дворы, у которых уже имеется проектно-сметная документация. Кроме того, рассматривается комплексный единый подход к ремонту территории нескольких близстоящих многоквартирных домов и проездов к ним.

Источник: Псковская Лента Новостей



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