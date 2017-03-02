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В УГХ Пскова прокомментировали укладку асфальта в лужи на Гаражном проезде

03.03.2017 13:43 ПЛН, Псков

Огромная просьба к редакции Псковской Ленты Новостей попробовать получить какие-либо внятные комментарии от начальника УГХ г. Пскова господина Захарова, который буквально вчера на официальном сайте города Пскова описал технологию выполнения ямочного ремонта, а именно «в выбоины укладывается асфальт, перед этим производится выдувание воды, щебня и сора, просушивание поврежденного участка дороги, обработка существующей кромки асфальта и основания битумной эмульсией», а так же его действия как начальника управления по поводу фактического исполнения этих работ его подчиненными, запечатленного на этом видео.

 

Также хотелось бы узнать о возможных последствиях такого расхождения как для непосредственных исполнителей, так и для человека, возглавляющего управление всего города. Спасибо.

Кирилл

Псковская Лента Новостей обратилась за комментариями в управление городского хозяйства администрации Пскова, где сообщили, что «ситуация, которая запечатлена на кадрах любительской съемки, отношения к ямочному ремонту в Пскове не имеет».

«Действительно, это бригада одной из подрядных организаций, которая работает на территории Пскова. Однако в момент съемки рабочие бросают остывший асфальт (подчеркиваем - остывший!) на проезжую часть Гаражного проезда», - подчеркнули в УГХ.

По словам специалистов управления, «это собственная инициатива данной бригады, заявки на ямочный ремонт данного участка подрядная организация не получала от УГХ, соответственно, оплата производиться не будет». «С данной ситуацией в УГХ знакомы, до подрядчика информация о недопустимости подобных действий доведена», - сообщили в подразделении.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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