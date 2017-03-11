Провал дороги в Псковском районе просит устранить пользователь turchak.ru

Провал дороги в Псковском районе просит устранить пользователь официального сайта губернатора Псковской области Андрея Турчака ( turchak.ru ).

« Между первым и вторым километром автодороги между д. Стремутка и д. Оленино в Псковском районе (1600 метров от федеральной трассы Санкт-Петербург - Невель) произошел провал дорожного полотна», - сообщил пскович.

Он отметил, что местные жители уже больше месяца перемещаются с угрозой для жизни. «Рулетки с собой не было, но при росте 180 см мне яма по колено», - поделился пользователь.

Источник: Псковская Лента Новостей