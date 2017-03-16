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Ужасная дорога Псков-Гдов – обращение на turchak.ru

20.03.2017 23:02 ПЛН, Псков

Губернатору Андрею Турчаку пожаловались на состояние автодороги Псков-Гдов. Соответствующее обращение опубликовано на сайте turchak.ru

«Регулярно езжу по Гдовской трассе из Пскова до Ямм к родителям. Дороги никогда не приводили в восторг, но сейчас это просто ужас. Огромные и глубокие ямы, некоторые невозможно объехать даже по встречке и люди вынуждены объезжать их по обочине, благо сейчас она более менее крепкая... а в темное время суток поездка по этой трассе вообще убийственая и для машины и для людей», - написала автор обращения.

«Участки такой дороги от Солоново до Великого поля и самая страшная кусками от Середки  до Ямм и еще километров пять за Ямм. Требую в короткие сроки произвести ремонт дорожного полотна, чтобы оно соответствовало нормам безопасного использования. Фото дорог прилагаю», - говорится в обращении.

Источник: Псковская Лента Новостей



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