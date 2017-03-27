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60 обращений поступило за месяц работы онлайн-приемной по вопросам состояния улично-дорожной сети в Пскове

03.04.2017 17:21 ПЛН, Псков

60 обращений от горожан поступило за месяц работы онлайн-приемной по вопросам состояния улично-дорожной сети в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», на 45-ти участках дорог, о которых сообщали граждане, подрядными организациями, работающими в рамках муниципальных контрактов, выполнен противоаварийный ямочный ремонт. Еще 15 заявок находятся в рассмотрении.
 
Так, противоаварийный ямочный ремонт в последние дни был проведен на улицах: Рельсовой, Кузнецкую, Металлистов, Мирной, Полковой, Лепешинского, Я. Райниса, Маргелова, К. Маркса, Гражданской, Народной, Я Фабрициуса, Юбилейной, Л. Толстого, 128 Стрелковой дивизии и других.
 
«Управление городского хозяйства проводит анализ поступающих обращений. На сегодняшний день можно говорить как о единичных заявках на устранение аварийной ямочности на разных улицах, так и о случаях, когда несколько псковичей сообщают о поврежденном верхнем слое покрытия на одном и том же месте. Например, о пересечении улиц 128 Стрелковой дивизии и Вокзальной сообщили пять псковичей, на улице Железнодорожной - три псковича, на Льва Толстого - две заявки», - сообщили в УГХ и отметили, что вышеперечисленные улицы вошли в план ремонта дорог на текущий год.
 
Отметим, обращения принимаются на официальном портале администрации города Пскова в разделе «Приемная...Обращения по УДС». Псковичу придет ответ о поступившем от него запросе, в 30-дневный срок - о принятых мерах.

Источник: Псковская Лента Новостей



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