www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Битва внедорожников в Кудяево На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Деньги на Северный обход ждут Коды регионов на автономерах Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Трезвый город Новый переход в Пскове Трезвый город Деньги на Северный обход ждут Новые ПДД: как теперь нужно возить детей На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Трезвый город На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

На ямы и выбоины глубиной в 10 см на ул. Толстого жалуется псковичка

09.08.2017 16:18 ПЛН, Псков

На ямы и выбоины глубиной в 10 см на ул. Льва Толстого жалуется псковичка на сайте губернатора Псковской области Андрея Турчака turchak.ru. 
 
 
«Скажите, когда, наконец, будет проложено новое качественное дорожное покрытие по ул. Льва Толстого? Ямы, выбоины более 10 см высотой! Даже ямочного ремонта нет. Колеса можно потерять на этом участке!» - возмущается горожанка. 
 
 
«Когда в Пскове будут достойные дороги?» - интересуется женщина. Еще несколько сообщений пользователь сайта губернатора посвятила состоянию улицы Металлистов и Кузнецкого моста. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 5 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Как часто вы моете автомашину?










 

Голосование

Как часто вы моете автомашину?










Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31