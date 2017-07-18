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На ямы и выбоины глубиной в 10 см на ул. Толстого жалуется псковичка
09.08.2017 16:18 ПЛН, Псков
На ямы и выбоины глубиной в 10 см на ул. Льва Толстого жалуется псковичка на сайте губернатора Псковской области Андрея Турчака turchak.ru.
«Скажите, когда, наконец, будет проложено новое качественное дорожное покрытие по ул. Льва Толстого? Ямы, выбоины более 10 см высотой! Даже ямочного ремонта нет. Колеса можно потерять на этом участке!» - возмущается горожанка.
«Когда в Пскове будут достойные дороги?» - интересуется женщина. Еще несколько сообщений пользователь сайта губернатора посвятила состоянию улицы Металлистов и Кузнецкого моста.
Источник: Псковская Лента Новостей
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