Псков не готов к введению платной парковки в центре города – Григорий Турчин

Псков не готов к введению платной парковки в центре города. Такое мнение высказал 21 февраля в Общественном пресс-центре ПЛН глава исполкома псковского регионального отделения ОНФ, депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин.

Отвечая на вопрос о вырубке зеленых насаждений, Григорий Турчин сообщил, что на ул. Профсоюзной за бывшей столовой «Волна» хотят вырубить сквер, потому что в плане реконструкции псковской областной библиотеки значится стоянка. «Представляете, в библиотеку ездят как в [гипермаркет] «Империал», на машине», - сказал Григорий Турчин.

Как депутат он категорически отказался подписывать документ о вырубке деревьев в этом сквере. «Я предполагаю, что «Волну» застроят, сверху будет ресторан. Будет перекрыто шлагбаумом, это будет закрытая стоянка возле театра. Нам обещали, что это будет открытая площадка, потом ее закрыли шлагбаумом и там теперь работники театра и приближенные к ним могут парковаться. Так и здесь может получиться», - поделился своими опасениями депутат.

Григорий Турчин сказал, что на комиссии по безопасности дорожного движения обращал внимание на автомашины, которые оставляют под тремя запрещающими знаками на улице Некрасова, на это ему ответили: «А мы готовы вводить платную парковку в центре города?».

По мнению депутата, необходимо либо убирать запрещающие парковку дорожные знаки либо выполнять их требования.

«Вопрос очень серьезный. Мы видим на примере Москвы, насколько он вызывает отрицательный резонанс то, что ввели платные парковки. Боюсь, Псков на данном этапе не готов к введению платной парковки. Скоро, наверное, за фамилию начнут деньги брать», - сказал Григорий Турчин.

Выступающий также привел пример с поликлиникой на Кузнецкой, где на одной стороне дороги запрещена парковка, несмотря на одностороннее движение, автомобили паркуются с двух сторон. «Каждое утро десятки машин паркуются. Люди тащат детей на руках. Тем не менее, ГАИ проводит рейды и штрафует», - отметил Григорий Турчин.

Источник: Псковская Лента Новостей