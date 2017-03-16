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Псковские общественники запустили онлайн-приемную хороших участков автодорог «НЕ увидел яму - сообщи!»

17.03.2017 14:52 ПЛН, Псков

Псковские общественники запустили онлайн-приемную хороших участков автодорог «НЕ увидел яму - сообщи!».

Как сообщил Псковской Ленте Новостей активист Сергей Елизаров, «после того, как мы прочитали в новостях, что  псковская городская администрация запустила онлайн-приемную по улично-дорожной сети под названием «Увидел яму - сообщи!», нам это показалось немного странным, ведь и сообщать не надо!»

По мнению общественников, достаточно выйти на улицу и взглянуть на любую автодорогу. «Другое дело - если бы дороги были действительно идеальными, и дорожники не углядели ямку, то да, эта приемная имеет место быть. В нашем видеоролике мы решили не искать ямы, а искать реальные хорошие дорожные отрезки и их показывать! Что из этого получилось можно посмотреть в нашем коротком видеоролике», - рассказал С.Елизаров.

Источник: Псковская Лента Новостей



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