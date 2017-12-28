«Полицейский Дед Мороз» побывал в Великолукском и Куньинском районах

Сотрудники МО МВД России «Великолукский» с 28 декабря на территории Великолукского и Куньинского районов проводят акцию «Полицейский Дед Мороз». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, они посетили социально-реабилитационном Центр Великолукского района в деревне Кислово.

Сотрудники полиции пришли с подарками, которые с удовольствием раздали детям, а учащиеся из Великолукского механико-технологического колледжа приготовили подарки в виде выпечки.

А вчера, 29 декабря, сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Великолукский» совместно с коллегами из других служб провели данную акцию на дорогах Великолукского и Куньинского районов для участников дорожного движения.

Водителям и пассажирам задавались различные вопросы по ПДД и за правильные ответы полицейский Дед Мороз дарит подарок, в виде сладости или мандарина. Участники дорожного движения обещали в наступающем году не нарушать и уважать ПДД. Так, что увидеть полицейского Деда Мороза и Снегурочку можно увидеть на любой дороге, на территории обслуживания МО МВД России «Великолукский».

Источник: Псковская Лента Новостей