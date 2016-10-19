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Интерактив: Сколько можно издеваться над водителями Пскова!

21.01.2017 22:11 ПЛН, Псков

Сколько можно издеваться над водителями города Пскова? Когда уже дорожные службы администрации Пскова и ГИБДД Пскова обратят внимание на перекресток ул. Вокзальная - ул. 128-й  Стрелковой дивизии? Вы ждете страшного ДТП с пострадавшими?

Мало того, что уже годами просим установить там светофорный объект, так еще и дорожное покрытие пришло в полную негодность, и водители обеих полос для движения едут посередине, лавируя между ямами!

Это просто безобразие, и показывает бессилие наших властей!

Димитрий

Источник: Псковская Лента Новостей



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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

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