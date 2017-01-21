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«Охота на ямы»: Брать деньги за проезд по такой платной дороге - это преступление

Дорога: Опочка-Дубровка

Описание проблемы:

Дороги могут быть плохими - это понятно, ремонт дорог дело хлопотное и дорогое, но брать деньги за проезд по такой платной дороге - это преступление. Прокуратура должно срочно провести расследование о использовании средств оплаты этой "платной дороги".

Вы десять лет собираете деньги за проезд по дороге и никакого ремонта, - где деньги? При проезде в пункте оплаты хотелось вырвать шлагбаум и воткнуть в окно кассира Ершовой М.П. Книга отзывов и предложений вся исписана нелестными отзывами, зачастую нецензурными, - всем наплевать;

Почему этот документ никогда и никем не просматривается, наверное вопрос тоже в прокуратуру.

Так что редакторы - работайте, хотя бы отправьте письмо по адресу. Очень разочарован.

Олег

Источник: Псковская Лента Новостей