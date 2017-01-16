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Фотофакт: Рижский проспект на «4 углах» на несколько минут перекрыли из-за электротехнических работ

Рижский проспект на «Четырех углах» на несколько минут был перекрыт из-за электротехнических работ. Тротуары частично перекрыты.

Движение автотранспорта регулируют сотрудники ГИБДД. Дорога была перерыта, работники технических служб обрезали линию электропередач (видимо, отслужившую срок), провода упали на проезжую часть и были оперативно убраны. Движение восстановлено.

Источник: Псковская Лента Новостей