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15:11 Фотофакт: Рижский проспект на «4 углах» на несколько минут перекрыли из-за электротехнических работ2
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Фотофакт: Рижский проспект на «4 углах» на несколько минут перекрыли из-за электротехнических работ
25.01.2017 15:11 ПЛН, Псков
Рижский проспект на «Четырех углах» на несколько минут был перекрыт из-за электротехнических работ. Тротуары частично перекрыты.
Движение автотранспорта регулируют сотрудники ГИБДД. Дорога была перерыта, работники технических служб обрезали линию электропередач (видимо, отслужившую срок), провода упали на проезжую часть и были оперативно убраны. Движение восстановлено.
Источник: Псковская Лента Новостей
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