За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Интерактив: Volkswagen с питерскими номерами подрезал «скорую» на улице Юбилейной в Пскове

Сегодня по дороге на работу стала свидетелем того, как Volkswagen Amarok с питерскими номерами подрезал машину «скорой помощи». Случилось это на улице Юбилейной при движении в сторону дамбы. Движение было достаточно оживленное, но все остальные участники дорожного движения, как люди порядочные, пропустили «скорую», хоть она была и не с включенной мигалкой. А этому товарищу хоть бы хны - нагло «подрезал» и едет дальше перед «скорой». Чуть позже машина «скорой помощи» нашла возможность снова обогнать Volkswagen, и все равно эта ситуация возмутила!

Ведь наверняка бригада «скорой» спешила к кому-то на вызов. Дай бог, чтобы успели!

В Госдуму недавно поступили законопроекты о том, чтобы установить уголовную ответственность за препятствование проезду машин «скорой помощи». Уж скорей бы их приняли! Сейчас такие хамы за непропуск «скорой» с включенным проблесковым маячком могут, в лучшем случае, отделаться штрафом в размере 500 рублей, лишением прав на 1 - 3 месяца или же просто предупреждением.

Сдается мне, таким нахалам надо давать реальный срок! Ведь почти каждый день по телевизору показывают примеры хамства, что кто-то не пропустил «скорую», и человеку, на помощь к которому спешили врачи, попросту не успевали помочь!

Наталья

Источник: Псковская Лента Новостей