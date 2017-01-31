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Интерактив: Почему с меня в автобусе взяли 23 рубля?

04.02.2017 17:53 ПЛН, Псков

Ехал позавчера на автобусе №23 и за проезд взяли 23 рубля. Потом ехал на маршруте №18 - взяли 20 рублей за проезд. Что за беспредел кондукторов на 23-м автобусе? Ждут пока на них в прокуратуру напишут?

Дмитрий

Источник: Псковская Лента Новостей



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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

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