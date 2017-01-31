За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Интерактив: Почему с меня в автобусе взяли 23 рубля?

Ехал позавчера на автобусе №23 и за проезд взяли 23 рубля. Потом ехал на маршруте №18 - взяли 20 рублей за проезд. Что за беспредел кондукторов на 23-м автобусе? Ждут пока на них в прокуратуру напишут?

Дмитрий

Источник: Псковская Лента Новостей