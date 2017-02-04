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Интерактив: Наведите порядок у «Тележки»

Скажите, пожалуйста, кто отвечает за организацию пешеходного и автомобильного движения в районе магазина «Тележка»? Машины легко и без проблем проезжают во всех направлениях, пешеходы, с детьми и части немолодые люди лавируют между машинами, по проезжей части или скользкой обочине, тротуара от новых домов по улицы Юности до магазина не построили и уже, вероятно, не построят, светильники отсутствуют.

В довершении ко всем этим неприятностям зимой на площадке у магазина складируют снег, неоднократно и я там падала, очень скользко и неудобно. Хочется услышать ответ, когда будет наведен порядок или будет ждать серьезной аварии, тогда кто-то обратит внимание.

Наталия

Источник: Псковская Лента Новостей