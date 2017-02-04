www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Прекрасное далеко Трезвый город Коды регионов на автономерах «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО При попытке скрыться врезался в забор Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   


Написать на ПЛН-Автомир

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.


Интерактив: Наведите порядок у «Тележки»

06.02.2017 09:21 ПЛН, Псков

Скажите, пожалуйста, кто отвечает за организацию пешеходного и автомобильного движения в районе магазина «Тележка»? Машины легко и без проблем проезжают во всех направлениях, пешеходы, с детьми и части немолодые люди лавируют между машинами, по проезжей части или скользкой обочине, тротуара от новых домов по улицы Юности до магазина не построили и уже, вероятно, не построят, светильники отсутствуют.

В довершении ко всем этим неприятностям зимой на площадке у магазина складируют снег, неоднократно и я там падала, очень скользко и неудобно. Хочется услышать ответ, когда будет наведен порядок или будет ждать серьезной аварии, тогда кто-то обратит внимание.

Наталия

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28