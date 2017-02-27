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Интерактив: Из-за отсутствия копеечной жестянки кто-нибудь пострадает

27.02.2017 22:52 ПЛН, Псков

Хотелось бы обратить внимание на серьёзную, на мой взгляд, проблему. Перекрёсток Рижского проспекта и ул. Юбилейная от Ленты в центр. На проезжей части когда-то нанесли разметку: из правого ряда – направо, из среднего ПРЯМО и НАПРАВО, из левого – налево. Отличное решение – в крайнем правом ряду всегда стояла пробка, но элементарно довести до ума – видно не в наших традициях. На асфальте эти стрелки почти не видны – особенно если впереди кто-то стоит на «красном», да и краска начала стираться, а элементарный знак «Движение по полосам» повесить забыли (или денег не хватило). В результате периодически кто-нибудь из правого ряда едет прямо по Рижскому и создаёт аварийную ситуацию тем, кто поворачивает на Юбилейную из центрального. В машину моей знакомой два раза в течение трёх дней таким образом чуть не въехал рейсовый автобус с пассажирами, причём водитель кажется так и не понял, что он нарушил, когда ему попытались объяснить. Неужели нужно дождаться, когда из-за отсутствия копеечной жестянки на перекрёстке кто-нибудь пострадает, что бы на это обратили внимание? Прошу переадресовать мой запрос в комиссию по организации дорожного движения.

Алексей Сергеевич

Источник: Псковская Лента Новостей



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