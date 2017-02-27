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Интерактив: Откуда берется грязь во дворах

02.03.2017 12:54 ПЛН, Псков

Во всех дворах любого города России всегда полно грязи и песка, а откуда они берутся - мало кто задается этим вопросом. 
 
 
Ответ прост: автовладельцы, паркующие свои машины на газонах, превращают их в месиво из воды и земли, а потом все это несут на дороги.
 
 
 
На улице Технической некоторые автовладельцы облюбовали себе наглый съезд по тротуару с поля, с которого несут грязь на дороги, а дальше и к нам домой.
 
Автовладелец

Источник: Псковская Лента Новостей



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