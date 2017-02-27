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Интерактив: Откуда берется грязь во дворах

Во всех дворах любого города России всегда полно грязи и песка, а откуда они берутся - мало кто задается этим вопросом.

Ответ прост: автовладельцы, паркующие свои машины на газонах, превращают их в месиво из воды и земли, а потом все это несут на дороги.

На улице Технической некоторые автовладельцы облюбовали себе наглый съезд по тротуару с поля, с которого несут грязь на дороги, а дальше и к нам домой.

Автовладелец

Источник: Псковская Лента Новостей