Интерактив: Откуда берется грязь во дворахВо всех дворах любого города России всегда полно грязи и песка, а откуда они берутся - мало кто задается этим вопросом. Ответ прост: автовладельцы, паркующие свои машины...31
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Интерактив: Откуда берется грязь во дворах
02.03.2017 12:54 ПЛН, Псков
Во всех дворах любого города России всегда полно грязи и песка, а откуда они берутся - мало кто задается этим вопросом.
Ответ прост: автовладельцы, паркующие свои машины на газонах, превращают их в месиво из воды и земли, а потом все это несут на дороги.
На улице Технической некоторые автовладельцы облюбовали себе наглый съезд по тротуару с поля, с которого несут грязь на дороги, а дальше и к нам домой.
Автовладелец
Источник: Псковская Лента Новостей
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