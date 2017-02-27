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Интерактив: Десантники опять лишили жителей Карамышевской волости дорог

02.03.2017 14:42 ПЛН, Псков

Вместо обещанных маневров наших десантников по глубоким оврагам, грязи и т. п., они третий год подряд разбивают асфальтовую дорогу Трубниково - Мелетово - Евахново в Карамышевской волости Псковского района.
 
Вот опять прошла колонна, штук 40-50 военной техники. Им лучше, конечно, ехать по асфальту, чем по грязи, но мы же остаемся без дороги.
 
Наши обращения и в штаб ВДВ, и в администрацию Псковского района, и в областную администрацию не дали никакого результата. Никому нет дела.
 
Что же делать местным жителям? Опять ездить по ямам? Была отличная асфальтовая дорога.
 
Года 4-5 назад десантники ездили по бездорожью, старались дороги наши не портить, а теперь решили, что асфальт - лучше.
 
Сергей

Источник: Псковская Лента Новостей



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