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Интерактив: Не повесим табличку на доме, пока стоит ржавая «Волга» на газоне!

В мае этого года исполняется 90 лет со дня рождения Виктора Михайловича Русакова - исследователя генеалогического древа Пушкиных. В связи с этим событием его земляки - опочане решили установить на доме, где он проживал, памятную табличку. Но вот проблема! Организаторам этого доброго дела посоветовали прежде убрать с газона у дома ржавую «Волгу», которая там стоит уже лет 15. Жильцы делали попытки заставить владельцев «Волги» убрать этот металлолом. Обращались даже в ГАИ. Не помогло. Хотя есть закон - за парковку на газоне штраф 5000 рублей. Кто поможет нам убрать ее?

Кстати, на эту машину каждый день любуется сотрудник Опочецкой ГАИ, который живет в четвертом подъезде этого же дома.

Местная жительница

Источник: Псковская Лента Новостей