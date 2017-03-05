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Интерактив: В Пскове вместе со снегом исчезли все дороги!

06.03.2017 08:56 ПЛН, Псков

В этом году в Пскове вместе со снегом исчезли все дороги! Все!! Эй, в УГХ, вы слышите? Все!

Иван Цецерский, Игорь Калашников, аууу! Вы слышите население? Автомобилисты каждый день вспоминают вас «добрым» словом, когда их авто скачут по ухабам и ныряют колесами в очередные выбоины! Сколько можно это терпеть!!

Вы, власти, все говорите про Ганзу, как все будет круто отремонтировано, как в Пскове будут ровные дороги. Так откуда они возьмутся, если вам сейчас нужно почти со всех дорог в городе снимать асфальт до основания и класть новый! Причем не тот, который сейчас лежит - сомнительного качества, который трескается от мороза через год, а настоящий, качественный асфальт, с качественным битумом, а не с липкой замазкой, которой вы сейчас пытаетесь затереть ямы.

Но даже залатать выбоины нормально УГХ не может. Кладут смесь, похожую на асфальт, прямо в воду, на глазах у изумленной публики! И потом еще говорят, что так и должно быть!

Хватит это терпеть! Прекратите это форменное издевательство над населением! Вы посмотрите вокруг! Дорога нормальная осталась только на улице Некрасова, около городской и областной администрации! Одумайтесь!!! До чего вы довели городские дороги!!!

Ямочный ремонт, который сейчас ведется в городе, - это профанация и показуха! Или, как теперь модно говорить, веселуха. Только автомобилистам явно не до смеха. Кто возместит им траты на автосервисы, на ремонт подвески и ходовой? Кто ответит за разбитые лобовые стекла, в которые попадают камни, которыми УГХ заделывает ямы? Может, Алексей Захаров?

Спросите каждого, кто за рулем, любой вам скажет, что дорог в Пскове нет, потому что городские власти и УГХ бездействуют!

Пусть, хотя бы для начала прокуратура займется этим вопросом.

Дмитрий

Источник: Псковская Лента Новостей



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