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Интерактив: Поездка на тросе внезапно стала платной?
06.03.2017 11:41 ПЛН, Псков
Псковичи, это нормально? Забыл вечером выключить приёмник. Утром двигатель не запустился. Стою у подъезда на Инженерной, жду любую машину. Знакомая ситуация? Подъехал мужчина лет 35-40. Спросил - он нехотя согласился. Трос уже был подсоединен к моей машине, к его - тоже я подсоединил, и после запуска отсоединил. Проехал он 10 м, не более. Выходит: «Сто рублей». Отдал.
Хочу у вас спросить: «Это нормально?».
Источник: Псковская Лента Новостей
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