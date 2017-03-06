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Интерактив: Автобус поломался, ждите

Вчера ехала на автобусе Струги Красные - Псков. Ну как ехала, пыталась. Электронный билет был куплен на 17.28, но автобус не пришел. Мы прождали его около 30 минут, позже к нам вышла женщина из вокзала, продающая билеты, и, улыбаясь, произнесла: «Автобус поломался, возможно, дадут другой. А если нет, скоро уже придет автобус на 18.20, ждите». Я возмутилась: «Как же мы все в него поместимся?». Дело в том, что билеты были проданы и на рейс 17.28, и на рейс 18.28, а в итоге пришел маленький ПАЗик.

Когда он подошел, замерзшие и злые пассажиры, распихивая друг друга локтями, начали бой за свободные места. Их, конечно, всем не хватило. Стоять осталась бабушка лет 70-ти, которая заходила последней с тяжеленными котомками. Про то, что никто из присутствующих мужчин не уступил ей место (а в автобусе были студенты 17-19 лет, молодой папа с сыном лет 12), я вообще не хочу говорить, это просто не укладывается у меня в голове. В итоге автобус тронулся, бабушка села, а я поехала стоя.

Перевозчик (ИП Носов, кажется) не в курсе, что провоз пассажиров в автобусе стоя разрешен только на городских маршрутах? Почему оперативно было не подать новый транспорт, почему люди ждали больше часа на автостанции? Без информации, без извинений. Что за хамство? Говорят, такое в Стругах теперь случается часто...

Виолетта

Источник: Псковская Лента Новостей