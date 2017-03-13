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Интерактив: Почта России отобрала парковку

16.03.2017 09:51 ПЛН, Псков

Вот такой сюрприз вчера обнаружили жители дома №48 по улице Рокоссовского в городе Пскове. При том, что в спальном районе города остро стоит проблема с парковочными местами, находящееся в доме отделение Почты России без какого-либо согласования с жителями дома отрезало порядка 5 парковочных мест, непонятно, на каком основании от придомовой парковки. 
 
 
Еще можно было бы понять, если бы стоянка была бы запрещена в дневное время во время работы почты, но зачем почте эти места в ночное время, совершенно непонятно.
 
Уважаемые господа чиновники, включайте, пожалуйста, головы, когда что-либо делаете, безрассудная расстановка запретительных знаков порождает их игнорирование участниками движения.
 
Владимир

Источник: Псковская Лента Новостей



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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

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