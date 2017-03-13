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Интерактив: Почта России отобрала парковку

Вот такой сюрприз вчера обнаружили жители дома №48 по улице Рокоссовского в городе Пскове. При том, что в спальном районе города остро стоит проблема с парковочными местами, находящееся в доме отделение Почты России без какого-либо согласования с жителями дома отрезало порядка 5 парковочных мест, непонятно, на каком основании от придомовой парковки.

Еще можно было бы понять, если бы стоянка была бы запрещена в дневное время во время работы почты, но зачем почте эти места в ночное время, совершенно непонятно.

Уважаемые господа чиновники, включайте, пожалуйста, головы, когда что-либо делаете, безрассудная расстановка запретительных знаков порождает их игнорирование участниками движения.

Владимир

Источник: Псковская Лента Новостей