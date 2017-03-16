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Интерактив: Сколько тут хожу, но такого еще не видел
21.03.2017 17:43 ПЛН, Псков
Сколько тут хожу, но такого еще не видел! Итак дорога во дворе разбита машинами, так еще некоторые хотят лишить нас и газонов. (Двор дома 15-а на ул. Некрасова).
Источник: Псковская Лента Новостей
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