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17:06 Интерактив: Пять семей в деревне Забелевица отрезаны от внешнего мира на два месяца из-за состояния дороги6
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Интерактив: Пять семей в деревне Забелевица отрезаны от внешнего мира на два месяца из-за состояния дороги
23.03.2017 17:06 ПЛН, Псков
Пять семей в деревне Забелевица в Пустошкинском районе отрезаны от внешнего мира на два месяца из-за состояния дороги.
Неоднократные обращения к главе волости не принесли положительного результата. В прошлом году обещали отсыпать наш участок дороги песчано-гравийной смесью, но ничего не сделано. Шлак от кочегарки запретила нам брать.
Игорь
Источник: Псковская Лента Новостей
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