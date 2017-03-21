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Интерактив: Пять семей в деревне Забелевица отрезаны от внешнего мира на два месяца из-за состояния дороги

Пять семей в деревне Забелевица в Пустошкинском районе отрезаны от внешнего мира на два месяца из-за состояния дороги.

Неоднократные обращения к главе волости не принесли положительного результата. В прошлом году обещали отсыпать наш участок дороги песчано-гравийной смесью, но ничего не сделано. Шлак от кочегарки запретила нам брать.

Игорь

Источник: Псковская Лента Новостей