Интерактив: Откуда берется грязь во дворахВо всех дворах любого города России всегда полно грязи и песка, а откуда они берутся - мало кто задается этим вопросом. Ответ прост: автовладельцы, паркующие свои машины...69
23.03.2017 17:06 Интерактив: Пять семей в деревне Забелевица отрезаны от внешнего мира на два месяца из-за состояния дороги11
Написать на ПЛН-Автомир
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Интерактив: «Волга» пыталась проехать к кладбищу, но застряла в псковском бездорожье
26.03.2017 20:37 ПЛН, Псков
Вот такая дорога, а точнее бездорожье ведет в деревню Конечек Ершовской волости Псковского района.
Эта «Волга» пыталась проехать к кладбищу, но застряла.
А ведь в деревне живут люди, а тут даже Скорая не проедет.
Татьяна
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати