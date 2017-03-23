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Интерактив: «Волга» пыталась проехать к кладбищу, но застряла в псковском бездорожье

Вот такая дорога, а точнее бездорожье ведет в деревню Конечек Ершовской волости Псковского района.

Эта «Волга» пыталась проехать к кладбищу, но застряла.

А ведь в деревне живут люди, а тут даже Скорая не проедет.

Татьяна

Источник: Псковская Лента Новостей