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Интерактив: Да мне плевать на вас всех

Вот так паркуются некоторые «господа». Обычно мне лень делать фото, но этот фрукт обнаглел - перекресток и так и для водителей, и для пешеходов не очень безопасный, не зря выезд разрешен только направо, а он своим сараем, закрыв видимость, его еще опасней сделал.

Это было позавчера, перекресток Октябрьский-Металлистов, я успел в магазин на Металлистов съездить, вернуться, а он все стоит.

Сергей

Источник: Псковская Лента Новостей