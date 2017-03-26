Интерактив: Да мне плевать на вас всех

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29.03.2017 10:19 ПЛН, Псков
Вот так паркуются некоторые «господа». Обычно мне лень делать фото, но этот фрукт обнаглел - перекресток и так и для водителей, и для пешеходов не очень безопасный, не зря выезд разрешен только направо, а он своим сараем, закрыв видимость, его еще опасней сделал.
Это было позавчера, перекресток Октябрьский-Металлистов, я успел в магазин на Металлистов съездить, вернуться, а он все стоит.
Сергей
Источник: Псковская Лента Новостей
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