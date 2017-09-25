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Интерактив: Неоднозначные постремонтные эмоции

13.10.2017 12:15 ПЛН, Псков

2017 год проходит с небывалыми для последних лет объемами ремонтных работ дворовых территорий под красивым названием «формирование в Пскове комфортной городской среды». Чиновники разных рангов рапортуют об успехах в освоении крупных сумм, а жители пребывают в неоднозначных постремонтных эмоциях.

12 августа по итогам аукциона на сайте госзакупок между администрацией Пскова и единственным участником ООО «Петростройинвест» был заключен договор на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов. Всю самую хорошую сухую погоду чиновники думы думали, а к осени вспомнили, что дело не сделали. Таким образом «формирование комфортной городской среды» во дворе домов №9 и №11 по ул. Школьной началось в сентябре.

В кабинете Калабухина И.О., инженера по качеству УГХ, размещена таблица с объемами работ по всем объектам. Из большого списка хочу отметить следующие виды работ:

 

1

Проезды. Разборка поверхостного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий , толщина слоя 5 см

24 м3

2

Проезды. Разборка щебёночных оснований толщиной 15 см

72 м3

3

Проезды. Перевозка грузов

124,8 тонн

4

Проезды. Восстановление оснований толщиной 15 см из известнякового щебня фракции 40-70 мм М600 однослойных по способу заклинки

480 м2

5

Проезды. Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей …. (нижний слой)

480 м2

6

Проезды. Устройство покрытия толщиной см из горячих асфальтобетонных смесей …. (Верхний слой)

480 м2

7

Тротуары. Разборка поверхостного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий , толщина слоя 5 см

18 м3

8

Тротуары. Разборка щебёночных оснований толщиной 5 см

18 м3

9

Тротуары. Перевозка грузов

46,8 тонн

10

Тротуары. Восстановление оснований толщиной 15 см из кирпичного или известнякового щебня фракции 10-20 мм М600 однослойных по способу заклинки

360 м2

Читаешь и становится ясно, что дорожному покрытию предстоит капитальное обновление, аж с заменой щебеночного покрытия. Однако реальность стала другой.

 

Подрядчик выполнил:

  • разрушительные работы остатков асфальтового покрытия, выкорчевали бордюрный камень, часть увезли, часть еще не успели;
  • установил новый бордюрный камень;
  • экскаватором разровнял земельно-гравийные неровности дорожного покрытия;
  • снял с пешеходных дорожек избыточное песчано-земельно-гравийное покрытие, образовавшееся по причине того, что ранее бордюрный камень был установлен выше;
  • поднял люки;
  • произвел подсыпку части пешеходной дорожки.

Со слов Калабухина И.О., подрядчик уже 11 октября готов был выполнять асфальтовые работы.

В глаза сразу бросается несоответствие заявленным работам по разборке и восстановлению щебеночных оснований! Основания не разбирались, а лишь разравнивались. В заявленном объеме перевозки грузов (подразумевался вывоз щебеночного основания) быть не могло!

Дальше – интереснее. При желании выполнить восстановление щебеночного основания на проезжей части потребуется 15 см + 6 см + 5 см (на нижний и верхний слой асфальта). Итого 26 см. Глядя на фото понятно, что даже на 2 слоя асфальта у подрядчика не хватает высоты бордюрного камня. На пешеходных дорожках толщина асфальта не может превысить 2-3 см, в то время как асфальт времен СССР соответствовал требованиям.

Толковый словарь Ожегова определяет слово «комфорт» как условия жизни, пребывания, обстановка, обеспечивающие удобство, спокойствие и уют. А где же тут будет комфортная среда? За счет чего будет обеспечено жителям удобство и спокойствие? Разве что за счет ровного верхнего слоя асфальта. Дело в том, что разбитым двор оказался в первую очередь из за тяжелой и габаритной машины-мусоровоза, которая совсем (!) не вписывается в границы проезжей части, заезжает на бордюры, зеленую зону и пешеходную дорожку. В результате опрокинут и колесами разрушен бордюрный камень. Более того, мусоровоз разбил пешеходную и зеленую зону возле дома №7 по улице Школьной.

Как решили чиновники проблему мусоровоза? Да никак. Границы проезжей части восстанавливаются в прежних границах и через месяц после ремонта газон будет разбит, бордюрный камень разрушен, житель неспокоен и без ощущения уюта.

Согласно статей 14 и 16 ФЗ № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора –это обязанность органов местного самоуправления. Однако, чиновники предпочитают закрывать глаза на существующие нарушения при организации вывоза мусора, в том числе правил ПДД (проезд автомобиля по пешеходной и зеленой зонам). А при появлении финансирования ремонта дворов и возможности положительно решить этот вопрос в очередной раз саботируют свои обязанности. В дополнение к этому можно добавить, что общее собрание собственников 7-го дома по ул. Школьной при подготовке в мае 2017 года документов на ремонт двора учло нарушения при сквозном проезде двора по пешеходной зоне и решило запретить движение автотранспорта по этой территории.

Необъяснимым остается также вопрос о сохранении бетонного пандуса возле контейнерной площадки. Почему это рукотворное уродство, слепленное абы как, не демонтировали, чтобы выполнить пандус ровным, аккуратным, КОМФОРТным асфальтовым? Данный вопрос я задал Захарову А.Г. в прямом эфире радио «Маяк» 29 сентября 2017, однако дальше «#ясебеотметил» дело не сдвинулось. Было отправлено письменное заявление в УГХ по этому вопросу. Пока тоже без ответа.

Как у наблюдателя за этим ремонтным процессом у меня возникают и другие вопросы, в частности, почему демонтированный бордюрный камень, пребывающий в целости и нерушимости, не был повторно использован при ремонте. Новые бордюры, лежащие на поддоне или установленные на место, находятся всегда во влажном состоянии, никогда не просыхают, что свидетельствует о высокой пористости материала и низком качестве продукта бетонной псковской промышленности. В тоже время произведенный (из невывезенных) еще во времена СССР бордюр лежит сухой и пригодный для использования.

В итоге на текущий момент мы имеем:

  • либо завышенную смету, либо саботирование подрядчиком выполнения работ в полном объёме;
  • отсутствие исполнения органами местного самоуправления необходимого и достаточного контроля за качеством исполнения муниципального заказа;
  • саботирование органами местного самоуправления решения известных проблем с организацией вывоза мусора;
  • готовность подрядчика «лепить горбатого», т.е. класть асфальт в грязь;
  • и некомфортную, и некачественную городскую среду;

Кроме письма в «Интерактив» ПЛН мною также направлены:

  • претензия в УГХ г. Пскова на качество выполнения работ;
  • заявление в прокуратуру г. Пскова;
  • заявление в ФАС

Владимир Михайлов

Источник: Псковская Лента Новостей



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