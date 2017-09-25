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Интерактив: И снова про «стоячих полицейских» на Инженерной

13.10.2017 17:04 ПЛН, Псков

У меня вопрос в первую очередь к господину Захарову. Если неровности во дворе домов 62, 62-а на улице Инженерной не были предусмотрены ни проектом, ни сметой, за чей счет асфальтовый праздник? Почему работы были приняты, и будет ли козел отпущения?

Дмитрий

Редакция Псковской Ленты Новостей обратилась за разъяснением в пресс-службу ОМСУ города Пскова. Со ссылкой на специалистов управления городского хозяйства администрации Пскова в пресс-службе сообщили, что искусственные дорожные неровности проектом ремонта не были предусмотрены, и во время приемки «лежачих полицейских» зафиксировано не было.

Территория двора  размежевана, относится к многоквартирному дому, ее собственниками и распорядителями являются жители двора. По предположению УГХ, кто-то из жителей дома инициировал установку ИДН. Сами собственники теперь должны принять решение, оставить или демонтировать их.

Что касается несоответствия «дорожных полицейских» ГОСТам и отсутствия дорожных знаков, то, по утверждению специалистов УГХ, ГОСТы распространяются только на дороги, а не на придомовые территории.

Источник: Псковская Лента Новостей



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