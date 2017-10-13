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Интерактив: На трассе в Черехе не горят фонари
14.10.2017 10:21 ПЛН, Псков
Я водитель, и мне часто приходится ездить по Киевскому шоссе в районе Черехи. Так вот, там не горит ни один фонарный столб, а они там стоят в достаточном количестве.
В конце концов дождемся, что собьют пешехода... Так как я сам водитель, то понимаю, что очень непросто в темноте разглядеть человека, ведь не подсвечиваются пешеходные переходы.
Источник: Псковская Лента Новостей
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