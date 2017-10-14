www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Новый переход в Пскове Трезвый город Новые ПДД: как теперь нужно возить детей На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Деньги на Северный обход ждут Битва внедорожников в Кудяево Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Коды регионов на автономерах Бермудский треугольник для псковских дорожников Бермудский треугольник для псковских дорожников Деньги на Северный обход ждут Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Деньги на Северный обход ждут Новый переход в Пскове
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   


Написать на ПЛН-Автомир

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.


Интерактив: Людей совсем не жалко?

16.10.2017 08:27 ПЛН, Псков

Такое чувство, что понятие о безопасности дорожного движения у некоторых ответственных лиц отсутствует напрочь. Уже долгое время освещения на участке от Черехи до Крестов нет вообще. И разметки тоже нет! Люди едут, как слепые котята, просто наощупь.

При этом дорожники так «забавно» выполняют свою работу, что просто срезают кусками асфальт, и в темноте ты вообще никогда не угадаешь, когда резко окажешься в яме, а когда, напротив, машину хорошенько тряхнет от заезда на более высокий участок.

И что удивляет больше всего: такая ситуация продолжается чуть ли не с начала лета. Но тогда хоть посветлее было. А сейчас люди вынуждены каждый раз испытывать судьбу, и после часовых пробок на въезде в Псков наугад добираться до дома. Удастся проскочить, слава Богу, нет - никто за это не ответит.

И это, на минуточку, федеральная трасса! Ау, власти, где вы? Вы сами-то только на вертолётах что ли летаете? Людей не жалко?

Алексей

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 4 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Как часто вы моете автомашину?










 

Голосование

Как часто вы моете автомашину?










Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31