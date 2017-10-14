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Интерактив: Людей совсем не жалко?

Такое чувство, что понятие о безопасности дорожного движения у некоторых ответственных лиц отсутствует напрочь. Уже долгое время освещения на участке от Черехи до Крестов нет вообще. И разметки тоже нет! Люди едут, как слепые котята, просто наощупь.

При этом дорожники так «забавно» выполняют свою работу, что просто срезают кусками асфальт, и в темноте ты вообще никогда не угадаешь, когда резко окажешься в яме, а когда, напротив, машину хорошенько тряхнет от заезда на более высокий участок.

И что удивляет больше всего: такая ситуация продолжается чуть ли не с начала лета. Но тогда хоть посветлее было. А сейчас люди вынуждены каждый раз испытывать судьбу, и после часовых пробок на въезде в Псков наугад добираться до дома. Удастся проскочить, слава Богу, нет - никто за это не ответит.

И это, на минуточку, федеральная трасса! Ау, власти, где вы? Вы сами-то только на вертолётах что ли летаете? Людей не жалко?

Алексей

Источник: Псковская Лента Новостей