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Интерактив: Не стоит мелочиться?

Щедрая городская администрация (видимо, берет пример с Кремля, который прощает другим странам миллиардные долги) бойко докладывает о восстановлении той или иной дорожной инфраструктуры, пострадавшей в результате противоправных действий иных лиц, за городской счет.

Сегодня это последствия ДТП с пьяным водителем в районе «Нивы». До этого столбы, ограждение, освещение и т.д. в других местах города.

В чем проблема произвести ремонтные работы за счет причинителя вредя, а если он несовершеннолетний - на средства его законных представителей?

Материалы подобных разбирательств собирать не требуется, они уже есть в МВД.

Остается юристам городской администрации выставить претензию виновнику с требованием оплатить восстановительные работы, а если откажется - обращаться в суд.

Но ни разу не было озвучено, сколько таких исков было направлено, на какую сумму, каков процент удовлетворения, возмещения?

Это не делается из вредности или по причине некомпетентности?

А, может, дела в городе и в целом по стране идут в гору и не стоит мелочиться?

P.S. Как говорил В.И.Ленин: юристов надо брать в ежовые рукавицы и ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.

Иван

Источник: Псковская Лента Новостей