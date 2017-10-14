Интерактив: Людей совсем не жалко?Такое чувство, что понятие о безопасности дорожного движения у некоторых ответственных лиц отсутствует напрочь. Уже долгое время освещения на участке от Черехи до Крестов нет вообще....15
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Интерактив: Не стоит мелочиться?
Щедрая городская администрация (видимо, берет пример с Кремля, который прощает другим странам миллиардные долги) бойко докладывает о восстановлении той или иной дорожной инфраструктуры, пострадавшей в результате противоправных действий иных лиц, за городской счет.
Сегодня это последствия ДТП с пьяным водителем в районе «Нивы». До этого столбы, ограждение, освещение и т.д. в других местах города.
В чем проблема произвести ремонтные работы за счет причинителя вредя, а если он несовершеннолетний - на средства его законных представителей?
Материалы подобных разбирательств собирать не требуется, они уже есть в МВД.
Остается юристам городской администрации выставить претензию виновнику с требованием оплатить восстановительные работы, а если откажется - обращаться в суд.
Но ни разу не было озвучено, сколько таких исков было направлено, на какую сумму, каков процент удовлетворения, возмещения?
Это не делается из вредности или по причине некомпетентности?
А, может, дела в городе и в целом по стране идут в гору и не стоит мелочиться?
P.S. Как говорил В.И.Ленин: юристов надо брать в ежовые рукавицы и ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.
Иван
Источник: Псковская Лента Новостей