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Интерактив: Закруглите поворот

Во дворе дома №16 по улице Звездной вошли в финальную стадию работы по устройству тротуара для учащихся школы №21. В традиционный осенний разгар дорожных работ вовсю идет укладка асфальта.

На фото: справа правильно, слева неправильно

Все бы хорошо, но дорожники создали рукотворную проблему для автотранспорта. Конец тротуара, выходящий к школе, не закруглили, а сделали прямой угол. Точнее собираются сделать, бордюр пока просто валяется.

Через этот угол проезжает большое количество транспорта. Приходится делать больший поворот, чтобы не наехать на бордюр. А дети идут с двух сторон. Этой дорогой пользуется не только личный транспорт, но и грузовики АСПО ежедневно и «Скорая помощь» частенько.

Давайте исправим, пока не поздно.

Источник: Псковская Лента Новостей