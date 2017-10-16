www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Трезвый город Битва внедорожников в Кудяево Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Бермудский треугольник для псковских дорожников Коды регионов на автономерах Деньги на Северный обход ждут Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Новый переход в Пскове На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Битва внедорожников в Кудяево Деньги на Северный обход ждут Коды регионов на автономерах Трезвый город Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   


Написать на ПЛН-Автомир

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.


Интерактив: Закруглите поворот

17.10.2017 19:09 ПЛН, Псков

Во дворе дома №16 по улице Звездной вошли в финальную стадию работы по устройству тротуара для учащихся школы №21. В традиционный осенний разгар дорожных работ вовсю идет укладка асфальта.

На фото: справа правильно, слева неправильно

Все бы хорошо, но дорожники создали рукотворную проблему для автотранспорта. Конец тротуара, выходящий к школе, не закруглили, а сделали прямой угол. Точнее собираются сделать, бордюр пока просто валяется.

Через этот угол проезжает большое количество транспорта. Приходится делать больший поворот, чтобы не наехать на бордюр. А дети идут с двух сторон. Этой дорогой пользуется не только личный транспорт, но и грузовики АСПО ежедневно и «Скорая помощь» частенько.

Давайте исправим, пока не поздно. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Как часто вы моете автомашину?










 

Голосование

Как часто вы моете автомашину?










Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31