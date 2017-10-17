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Интерактив: Противотанковый вал и ров
18.10.2017 13:52 ПЛН, Псков
На самом съезде с Ленинградского шоссе на улицу Лесную образовался вал из асфальта, перед ним вечная яма - лужа. На легковой машине скоро будет не проехать. Власти, примите меры.
Горожанин
Источник: Псковская Лента Новостей
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