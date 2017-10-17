Интерактив: Противотанковый вал и ров

На самом съезде с Ленинградского шоссе на улицу Лесную образовался вал из асфальта, перед ним вечная яма - лужа. На легковой машине скоро будет не проехать. Власти, примите меры.

Как часто вы моете автомашину?

Каждый день

Один раз в неделю

Один раз в месяц

Реже чем один раз в месяц

Вообще не мою







