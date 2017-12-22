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Интерактив: Пешеходный переход или переходный пешеход?

28.12.2017 13:41 ПЛН, Псков

Пешеходный переход на ул.  Леона Поземского, аккурат напротив магазина «Фикс прайс», давно беспокоит многих жильцов района.  На нем часто происходят ДТП,  и что самое трагическое - с участием пешеходов (27 декабря).

Данные пешеходный переход и переходом то не назовешь.  Один тусклый фонарь, и тот не в зоне перехода.  Разметка дорожная давно стерта и не обновлялась. Здесь вы никогда не увидите камеры, потому лихачи не сдерживает себя совершенно и носятся на запредельной скорости. 

Но и для добропорядочных  водителей этот переход опасен в вечернее время,  так как там элементарно темно. 

Почему администрация города не следит за порядком? А в ГИБДД уже давно пора рассмотреть возможность установки светофора на этом пешеходном переходе, так как он активно используется пешеходами,  но,  при этом, и не отвечает элементарным требованиям безопасности дорожного движения.

Ольга

Источник: Псковская Лента Новостей



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