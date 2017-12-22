Интерактив: Дорожные знаки? Нет, не слышал…На время ремонтных работ на улице Карла Маркса в Пскове частично ограничено движение. На участке от улицы Кузнецкой до улицы Гоголя оно разрешено только в сторону...13
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Интерактив: Пешеходный переход или переходный пешеход?
Пешеходный переход на ул. Леона Поземского, аккурат напротив магазина «Фикс прайс», давно беспокоит многих жильцов района. На нем часто происходят ДТП, и что самое трагическое - с участием пешеходов (27 декабря).
Данные пешеходный переход и переходом то не назовешь. Один тусклый фонарь, и тот не в зоне перехода. Разметка дорожная давно стерта и не обновлялась. Здесь вы никогда не увидите камеры, потому лихачи не сдерживает себя совершенно и носятся на запредельной скорости.
Но и для добропорядочных водителей этот переход опасен в вечернее время, так как там элементарно темно.
Почему администрация города не следит за порядком? А в ГИБДД уже давно пора рассмотреть возможность установки светофора на этом пешеходном переходе, так как он активно используется пешеходами, но, при этом, и не отвечает элементарным требованиям безопасности дорожного движения.
Ольга
Источник: Псковская Лента Новостей