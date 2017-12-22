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Интерактив: Страховщики издеваются над нами

28.12.2017 14:21 ПЛН, Псков

Сервис онлайн ОСАГО анонсирован давно. Истекает срок полиса. Захожу на сайт ВСК, где покупал полис в прошлом году. Регистрируюсь, завожу данные, насчитали 7400 рублей (прошлый год 3459, 125 л.с., стаж, КБМ 0,5, ничего не изменилось). Вариантов оспаривания суммы не предлагается.

Иду на сайт РЕСО. Пытаюсь регистрироваться (до ВСК был в ЖАСО, которую поглотил РЕСО, т.е. все сведения обо мне там быть обязаны быть), сначала динамят на вводе пароля, потом запрашивают скан-копию паспорта, отсылаю, пишут - не можем удостовериться, что вы есть вы - пришлите 6-7 страницу паспорта, даже если они пустые. Все по новой. Хрен с вами - пытаюсь зайти через госуслуги, такую возможность якобы предоставляют. Нет! Только как продление, если предыдущий полис был у них.

Как это все можно назвать на фоне красивых слов и успешных речей из Кремля?

Да страховщики смеются над властью и издеваются над нами!

Я дурак, или у нас все так?

Инкогнито

Источник: Псковская Лента Новостей



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