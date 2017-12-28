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Интерактив: В темноте опять сбили пешехода

На пешеходном переходе на улице Леона Поземского в Пскове (напротив «Фикс Прайса») в темноте опять сбили пешехода.

Почему власти города ничего не предпринимают? Там элементарно нет фонарей! Разве трудно поставить два светодиода и обновить разметку, если о светофоре только мечтать остается...

Ведь в темноте там элементарно ничего не видно!

Ольга Алексеевич

Источник: Псковская Лента Новостей