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Интерактив: В темноте опять сбили пешехода
03.01.2018 18:33 ПЛН, Псков
На пешеходном переходе на улице Леона Поземского в Пскове (напротив «Фикс Прайса») в темноте опять сбили пешехода.
Почему власти города ничего не предпринимают? Там элементарно нет фонарей! Разве трудно поставить два светодиода и обновить разметку, если о светофоре только мечтать остается...
Ведь в темноте там элементарно ничего не видно!
Ольга Алексеевич
Источник: Псковская Лента Новостей
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