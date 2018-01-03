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Интерактив: паркуюсь, как…

Всегда было интересно, что творится в головах у людей, которые так паркуются? «Я - паркуюсь, как хочу, а на остальных плевать»?

Место действия – двор на улице Владимирской.