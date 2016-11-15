Первый в Пскове надземный пешеходный переход в деталях. ФОТО

По странному и загадочному стечению обстоятельств событие огромной важности осталось малозамеченным. Открылся первый в Псковской области надземный пешеходный переход. Он расположен на 290-м километре федеральной автодороги Р-23 Петербург-Невель, на Ленинградском шоссе у школы №16. Обычно подобные события сопровождаются официальными церемониями, торжественными речами первых лиц, разрезанием ленточек, воздушными шариками и транспарантами «Мы открылись» (которые не снимают еще 5-6 лет). Как ни удивительно, ничего такого не произошло. Не дождавшись официального открытия, обозреватель Псковской Ленты Новостей отправился рассматривать первый надземный пешеходный переход.

Конструкцию хорошо видно издалека. Дорожными знаками «Надземный пешеходный переход» отмечены места входа. Для водителей назначение сооружения не должно остаться загадкой. Наверное, все видели подобные, подъезжая к Петербургу. Разрешенная высота транспортных средств составляет 5 метров. Для превысивших ограничение предусмотрен металлический «напоминатель».

С одной стороны дороги установлены шумовые экраны (почти 700 метров), с другой – обычное ограждение. Экраны сочетаются с несколькими полупрозрачными воротами огромной высоты, возле школы и частных домовладений. Судя по всему, не все они востребованы. По крайней мере, у одного, кажется, нет подъездной дороги.

Все повороты для удобства пользователей оборудованы зеркалами. Для гостей вывешены таблички с номерами домов. Въезд к школе ограничен дорожным знаком 3.2 «Движение запрещено».

Вдоль дороги устроено искусственное освещение и пешеходные дорожки. Между дорожкой и шумовыми экранами скапливаются лужи воды.

Под полупрозрачной оболочкой надземного перехода спрятано невообразимое количество металла. Чего стоят только пандусы для инвалидов, занимающие огромную долю пространства.

Не знаю, есть ли хоть один человек с ограниченными возможностями среди учеников, учителей школы №16 или местных жителей. В любом случае, путешествовать в инвалидной коляске по четной стороне Ленинградского шоссе опасно для жизни – возле ручья пешеходная дорожка постепенно обваливается.

Использовано много символики. Надписями «Севзапуправтодор» отмечены и электрощиток, и фонари внутреннего освещения, не говоря уже про огромные буквы на корпусе самого перехода, гербы организации и Псковской области.

Увидеть что-то сверху, из галереи перехода не получится. Стены из поликарбоната не настолько прозрачные. Поэтому нет смысла задерживаться в коридоре футуристического вида. Разглядывать снующие снизу автомашины толком не получится. Длина пролетного строения составляет 21 метр, ширина – 3 метра.

Школьники надземным переходом пользуются. И не только для перехода проезжей части.

Переход обошелся в 66 млн 696 тыс. 531 рубль. Строительство вело общество с ограниченной ответственностью «Евротрансстрой».

Денис Бахтин

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Источник: Псковская Лента Новостей