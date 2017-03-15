12 сюрпризов для водителей и пешеходов на дорогах Пскова. Обзор новаций

В Пскове продолжается процесс ликвидации пешеходных переходов. В скором времени горожане обнаружат отсутствие еще одной «зебры» на крупном перекрестке. Дополнительные секции светофоров появятся еще в нескольких местах. Подробности решений, принятых на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 16 марта изучил автообозреватель Псковской Ленты Новостей.

Как правило, заседания комиссии проводятся по мере накопления вопросов. Обычно это бывает раз в месяц. На этот раз «соло» исполнил главный «дорожный» специалист УГИБДД по Псковской области, инспектор по особым поручениям Николай Макаров. Он представил целый пакет предложений на основе анализа аварийных участков. Как подчеркнул докладчик, это не кабинетные идеи, а просчитанные и выверенные инициативы.

Светофорные эксперименты

Основная часть новаций связана с изменением режимов работы светофоров на центральных улицах.

На Рижском проспекте предлагается изменить режим работы светофоров в двух местах. На перекрестке с Петровской в порядке эксперимента введут специальную третью фазу, выделенную только для пешеходов. Причина: 4 случая наезда на пешеходов. Подобные обращения в комиссию поступали множество раз, но всегда отклонялись: это приведет к уменьшению пропускной способности перекрестков. На этот раз в ГИБДД хотят позаимствовать часть зеленого сигнала у водителей с Петровской.

Две пассажирки «Хендая» пострадали в столкновении с «Шевроле» 9 марта на Октябрьском проспекте у дома 22. Видео

Повторимся, решение экспериментальное. Если утренняя пробка по Рижскому в центр города будет начинаться не от Народной, а от «Магеллана», вернется прежний режим работы светофора. На случай «возращения» договорились не ждать следующего заседания комиссии, а принять решение оперативно, узким составом (администрация Пскова и ГИБДД).

Если игры с настройками окажутся удачными, пешеходы смогут переходить перекресток более безопасно. Возможно, даже по диагонали. Сейчас правила это разрешают. Как известно, красный сигнал светофора не дает 100% гарантии остановки транспортного средства.

Существует вероятность долговременной отсрочки нововведения. По словам представителей подрядных организаций «Псковтранссигнал» и «Монтаж – СК», может не оказаться технической возможности добавить еще одну фазу работы светофора («не хватит жил»). Инспектор по особым поручениям областного ГИБДД Николай Макаров заподозрил, что слова заместителя директора ООО «Псковтранссигнал» Николая Иванова о необходимости покупки нового контроллера светофора вызваны особым экономическим интересом и заявил о готовности всячески помочь светофорщикам: доказать, что настройка выделенной пешеходной фазы светофора возможна, и провести расчет временных интервалов светофора.

Опытным будет и решение по установке допсекции светофора Рижский проспект – Народная. Водители, поворачивая налево, сбивают идущих через улицу Народную на свой сигнал пешеходов. Здесь особых споров не возникло: левые полосы на Рижском перед Народной в оба направления всегда заняты для поворота налево. Но из-за добавления третьей фазы светофора дожидаться зеленого сигнала на Рижском и на Народной придется дольше. С учетом этого обстоятельства допсекции светофора, к неудовольствию ООО «Псковтранссигнал», возможно, придется демонтировать.

По предложению председателя комиссии, заместителя главы администрации города Светланы Исекеевой, выполнение решений по светофорам Рижский – Петровская и Рижский – Народная разведут во времени.

Запретить или разрешить?

Аналогичные решения об установке дополнительных секций для выполнения поворота налево приняты по перекресткам Октябрьский – Гражданская, Октябрьский – Некрасова и Труда – Звездная.

Во время обсуждения возникло альтернативное предложение: запретить левый поворот с Рижского проспекта на улицу Петровскую (в сторону Пароменской). В этом заинтересованы представители автобусного парка. Стремящиеся в правую полосу (при движении от Народной к «Четырем углам») водители мешают общественному транспорту. Голосования по этому вопросу не было, но скорее всего, это тема дискуссии на будущее.

В 2009 году на Рижском проспекте запретили поворот налево на улицу Горького в сторону радиозавода, что положительно сказалось на движении. А в последние годы управление городского хозяйства «поработало» с левыми поворотами с помощью разметки на Рижском проспекте от Народной до Юбилейной. Теперь там осталось только одно разрешенное место для поворотов-разворотов. Если вспомнить изгнание таксистов с проезжей части Рижского проспекта у автобусных остановок «Маяк» и «Универмаг», тенденция очевидна. Будущее Рижского проспекта – дорога без стоянки транспорта на проезжей части и без левых поворотов вне перекрестков.

Под угрозу запрета попал поворот налево с Октябрьского проспекта на улицу Некрасова (в сторону Комсомольского переулка). Сначала попробуют установить дополнительную секцию светофора. Если это сильно усложнит движение через перекресток, будет применен второй вариант с запретом левого поворота.

Последняя попытка изменить секундные настройки данного светофора, как мы все помним, закончилась пробками на улице Некрасова и возвращением на исходные позиции. Поэтому более вероятным кажется введение запрета на левый поворот. При этом необязательно ехать разворачиваться на Октябрьскую площадь. Можно повернуть налево на улицу Гоголя (встречный транспорт «отсекается» светофором) и воспользоваться Комсомольским переулком.

Во время обсуждения начальник отдела ОГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт предложил установить на улице Гоголя перед Октябрьским проспектом дорожные знаки «Движение только направо».

Сложность выполнения маневра «левый поворот» иллюстрирует статистика дорожных происшествий. Левый поворот с Октябрьского проспекта на улицу Некрасова только за две недели принес 8 происшествий. 2 из них с пострадавшими, в каждом по 2 человека получили травмы.

На пересечении Октябрьского проспекта и Гражданской водители «просто колотятся каждый день». За год зарегистрировано 74 (!) ДТП без пострадавших и еще 4 с травмами. Поэтому предложение об установке допсекций светофора для поворота налево прошло. От «Убитых дорог» поступило альтернативное предложение: запретить поворот налево с Октябрьского на Гражданскую. Но, по словам Николая Макарова, к этому «не готова» улица Металлистов.

Еще одно место с проблемным поворотом налево – это перекресток Труда - Звездная. Совершить такой маневр можно за 3-4 «светофора». Установка допсекции вообще не вызвала возражений у членов комиссии, а зря. Ежедневно проезжаю этот перекресток, но левым поворотом никогда не пользуюсь. Гораздо проще развернуться на кольце Труда – Инженерная и вернуться обратно к Звездной с другой стороны. Есть и второй альтернативный путь: Труда – Ипподромная – Кошевого – Сиреневый бульвар. Кто хочет, пусть стоит в пробке.

Череду светофорных изменений дополнила одобренная установка увеличенных линз светофора (с 200 до 300 мм) на разделительной полосе улицы Юбилейной перед Рижским проспектом. Госавтоинспекция по результатам анализа пришла к выводу, что все дорожные происшествия были в ночное время и связаны с тем, что водители не замечают сигналы светофора.

Убрать и осветить

Несколько решений принято по пешеходным переходам. «Зебру» и знаки на перекрестке Октябрьский – Гоголя перенесут ближе к «Ракете», под фонари уличного освещения. Николай Макаров отметил, что когда принимали решение убрать «дубль», не обратили внимание на отсутствие фонарей под вторым переходом.

Здесь хочется отметить в защиту комиссии. В 21-м веке несолидно принимать решения по распечатанным фотографиям. Пора Псковской городской Думе озаботиться выделением средств на покупку современного проектора, чтобы комиссия могла хотя бы открыть просмотр улиц на «Гугле» или «Яндексе».

Также перенесут пешеходный переход вблизи переулка Малый на безымянной улице, соединяющей ул. Вокзальную и ул. Толстого (проходит под Крестовским виадуком). Он сместится на несколько десятков метров к парковой зоне и автобусной остановке.

Еще один переход на перекрестке Коммунальная – Киселева может получить дополнительную подсветку. За последнее время сбиты 4 пешехода. Все наезды были в темное время суток с 18.00 до 20.30, во всех случаях люди шли со стороны городской больницы, к четной стороне Коммунальной, где как раз нет освещения. Председатель комиссии, заместитель главы администрации города Светлана Исекеева сказала, что планируется освещение всех пешеходных переходов, этот перекресток будет первой на очереди.

Добавим, этот пешеходный переход давно был поводом для насмешек в соцсетях. На нечетной стороне Коммунальной нет перехода через улицу Киселева. Кампания по установке новых дорожных знаков «Пешеходный переход» ничего не изменила. Санкционированных переходов по-прежнему два.

Не принято решение о судьбе одного из двух пешеходных переходов через улицу Горького на перекрестке с Пароменской. Результаты опроса, проведенного по просьбе членов комиссии, на сайте ПЛН, пока не дают однозначного ответа о мнении псковичей. Опрос продолжается, окончательное решение планируют принять на следующем заседании в апреле.

Око ГИБДД упало на два пешеходных перехода, выполненными с отклонениями от норм. Оба решено убрать.

Это «нижний» переход через Юбилейную на перекрестке с Красноармейской набережной. Несколько дней назад в этом месте был сбит мальчик. Решение о ликвидации было предсказуемо. Через «нижний» переход в сторону центра протекает настолько большой поток автомашин, что в 2016 году официально разрешили поворачивать с Красноармейской набережной налево на Юбилейную сразу с двух полос. Тогда же исчез похожий по ситуации пешеходный переход на «Четырех углах», от «собрата» на дамбе он отличался только большим числом пешеходов. Не все псковичи примирились с этим обстоятельством. Все еще попадаются целеустремленные люди, пересекающие проспект по ликвидированному переходу.

Можно ожидать обоснованного всплеска недовольства по поводу принятого 16 марта предложения ГИБДД убрать один из пешеходных переходов через улицу Труда, на перекрестке со Звездной – ближнего к «Тележке». Основной поток людей идет через переход у автобусной остановки. А претендент на ликвидацию заставляет людей ходить через ливневую канализацию на разделительной полосе.

К сожалению, именно это вредное предложение было принято. С ним нельзя согласиться по нескольким основаниям:

Первое. Аргументы о мешающей ливневой канализации, честно говоря, бледноваты.

Второе. После «художеств» с настройкой светофора время горения зеленого сигнала по упраздняемому переходу составляет ровно 50 секунд, по сохраняющемуся – 24. Это предельное количество времени для медленных пешеходов и родителей с колясками (не забываем про необходимость впрыгнуть на разделительную). Меньше времени – больше нервов, а на дороге это всегда плохо.

Ну и третье. Сохраняющийся переход у автобусной остановки примет всех, кто мог двигаться по другой стороне. Пересечение транспорта и людей остается, а пешеходов будет больше. Следовательно, опасных моментов будет больше.

Думаю, мы еще увидим множество жалоб и обращений на эту тему.

Двустороннее движение на Текстильной

Снова отклонено любопытное предложение ГИБДД об организации двухстороннего движения на улице Текстильной с целью разгрузки улицы Звездной. Ширина Текстильной (12 метров) позволяет организовать двустороннее движение, проблема с парковкой частного транспорта решаема, новый светофор на Труда не только не помешает, но и поможет повернуть налево с Текстильной.Николай Макаров даже подсчитал количество детей на дороге: «за 15 минут 1 – 2 школьника».

Предложение не набрало необходимого количества голосов. В случае полного запрета стоянки на Текстильной придется предлагать автовладельцам альтернативу. На этой улице установлены знаки запрета стоянки по четным-нечетным числам, но они и сейчас не соблюдаются. Есть опасения, что повторится ситуация с улицей Красноармейской: несмотря на запреты, полноценного двустороннего движения нет.

Скорее всего, у Госавтоинспекции есть шанс добиться своего с третьего захода. Не все аргументы в споре исчерпаны. В обсуждении была реплика о том, что одностороннее движение было введено в конце 1990-х по просьбе определенных лиц. То есть, основания для изменения есть.

Другой вопрос, насколько удобным будет двухстороннее движение по Текстильной. Автомобилисты с улицы Алтаева и Новоселов точно будут рады. Когда я жил на улице Алтаева, меня вымораживало нарезать круги на машине вокруг микрорайона, чтобы попасть в гипермаркет на Труда, 37-а.

Можно прогнозировать некоторое увеличение потока транспорта по улицам Алтаева и Текстильной, где пока еще сохранились 4 нерегулируемых пешеходных перехода. При этом вопрос об открытии двустороннего движения по улице Новоселов не ставится.

Правда, небольшой подарок «новоселам» все-таки сделали. Маленький участок улицы Новоселов будет с двусторонним движением. В связи с многочисленными обращениями жителей во двор дома № 19 по улице Новоселов можно будет заехать с улицы Звездной. Госавтоинспекция попросила передвинуть дорожный знак 3.1, установленный на пересечении Звездная – Новоселов. Представитель ГИБДД сослался на ранее принятое аналогичное решение в отношении улицы Печорской.

Реконструкция улицы Леона Поземского

Хорошей новостью стала информация о планах по реконструкции улицы Поземского. Сейчас ведется предпроектная работа, в том числе с органом по охране памятников. Сложившаяся исторически ось улицы меняться не будет. По всей видимости, сохранятся все кривые повороты, по которым предки псковичей ездили на телегах в Гдов и Нарву.

Проект должен снять все вопросы по изменения организации движения на улице Поземского. Только на комиссии регулярно рассматривалось четыре:

расширение до полноценных четырех полос;

запрет левого поворота к стройрынку на перекрестке с улицей Алмазной;

устройство кругового движения на площади у мясокомбината;

настройка светофора Чудская – Поземского.

Новые парковочные места

И еще один приятный момент: принято решение о создании совместной комиссии органов местного самоуправления и ГИБДД Пскова для проведения обследования улично-дорожной сети города с целью увеличения парковочных мест. Как пояснил начальник городского отдела ГИБДД Владимир Папорт, если что-то запрещают, то и должны что-то разрешать. Комиссия будет искать лишние знаки, запрещающие остановку-стоянку.

Насколько удачны все новации, мы увидим в ближайшее время. Приглашаю всех неравнодушных читателей высказать в комментариях свое мнение о нововведениях.

Денис Бахтин

Источник: Псковская Лента Новостей