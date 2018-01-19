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Минус один кирпич. Нововведение на площади Ленина

Очередное дорожное нововведение в Пскове осталось малозамеченным. В самом центре города исчез один из самых грозных дорожных знаков. Поворот с площади Ленина на улицу Набережную реки Великой теперь охраняется не устрашающим кирпичом, а всего лишь знаком 3.2 «Движение запрещено». Если кто не понял: это такой всегда прежде закрытый поворотик направо между Ольгинским мостом и площадью Ленина.

Немало людей лишились прав при попытке быстренько проскочить пробку на площади Ленина. Теперь это все в прошлом. Одностороннего движения больше нет. Проживающие и работающие в соседних домах, направляющиеся на погрузку теперь свободно могут передвигаться в обоих направлениях. Для прочих движение условно платное - придется немножко заплатить, если поймают.

Ловцов возле нового знака особенно не видно, зато движение немного оживилось. Время от времени кто-нибудь шныряет с Ольгинского моста на неожиданно ставшую доступной улицу.

В ГИБДД Пскова нам сообщили, что дорожный знак заменен по инициативе управления городского хозяйства Пскова. Смысл нововведения объяснил начальник УГХ Алексей Захаров: в прежние годы существовала проблема с движением через площадь Ленина. Для предотвращения попыток объезда пробок по дороге рядом с многоквартирными жилыми домами был запрещен въезд. Сейчас площадь разгрузили, и объезд через Набережную Великой и Профсоюзную потерял смысл. Поэтому для удобства местных жителей был заменен дорожный знак. Выезд со двора дома 1/3 по Советской теперь разрешен в обе стороны.

Лет пять назад это событие вполне могло возглавить топ-пять псковских новостей. А сегодня осталось малозамеченным. По свидетельству местных жителей, смена дорожных знаков произошла около месяца назад. Причем перестановка происходила по правилам дорожной моды последнего времени - сначала старый знак завесили черным пакетом.

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Весьма характерно, что о многих изменениях в знаках и разметке псковичи узнают совершенно случайно: от таксиста, от соседа или от выписывающего штраф инспектора. По неизвестной причине городские власти считают социально значимыми информационными поводами только грядущие перекрытия улиц по случаю какого-нибудь праздника или очередного ремонта. А всякие там дорожные знаки недостойны внимания горожан.

Еще одна интересная деталь: смена знаков произошла по решению собственника дороги. По нашей информации, данный вопрос не обсуждался с ГИБДД и другими ведомствами. Разумеется, решения комиссии по БДД носят совещательный характер, и право администрации города устанавливать правила никто не оспаривает. Непонятно, зачем тогда спрашивать согласие на все остальные действия. Наверное, чтобы ответственность была коллективной.

Прошу понять правильно: мой голос совсем не против нововведения. Не хочется, чтобы повторилась история с Кузнецкой. Когда сначала ввели двустороннее, а потом еще немножко подумали и вернули, как было. Приятно, когда везде все только запрещают, а в Пскове иногда что-то разрешают. Как в той шутке про депутатов: «Неправда, что мы все только запрещаем. Теперь мы разрешили блокировать сайты без решения суда». У нас не только запрещают повороты налево, но иногда кое-что разрешают.

За последние годы наши организаторы дорожного движения несколько раз пошли навстречу жителям. Сократили участки с односторонним движением на Печорской и Новоселов. Давно снят «кирпич» на Белинского. И это не считая других примеров. Давно стало рефлексом сбрасывать скорость в яме, хотя лежачие полицейские на Коммунальной давно демонтированы. После многократных отказов поставили зеленую стрелку светофора для поворота с Кузнецкой направо на Октябрьский. Поэтому с нетерпением ждем новых дорожных деяний.

Денис Бахтин