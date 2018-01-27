АвтоМир / Общественный транспорт

Единый проездной разрабатывается для Петербурга, Ленинградской и Псковской областей

Единый электронный проездной разрабатывается для Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, сообщили Псковской Ленте Новостей в государственном комитете по транспорту Псковской области.

Представители трех регионов Северо-Запада провели заседание в режиме видеоконференции для обсуждения вопроса о создании единого проездного электронного билета.

Стороны подняли на обсуждение вопросы о юридическом урегулировании внедрения проездного в регионы и вопросы, связанные с технической организацией проекта. По итогам конференции было принято решение продолжить сотрудничество в этом направлении.

От Санкт-Петербурга на заседании присутствовали представители из комитета по транспорту, от Ленинградской области - представители из управления по транспорту и представители других различных служб по работе проекта внедрения единого проездного.

В июне 2017 года в продажу поступил единый электронный проездной, по которому можно осуществлять поездки в транспорте Москвы и Санкт-Петербурга.