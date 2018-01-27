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Контролеры выявили 1541 безбилетного пассажира в автобусах «Псковпассажиравтотранса»

Контрольно-ревизорский отдел ГППО «Псковпассажиравтотранс» подвел итоги работы за 2017 год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, всего за год проверено 106 378 автобусов, в том числе 97 463 городских, 5968 пригородных, 2947 междугородных.

Контролеры выявили 1541 безбилетного пассажира. Наибольшее количество приходится на городские перевозки - 952. Еще 500 «зайцев» попались в пригородных автобусах и 89 - в междугородных.

Взысканная за проезд при контроле сумма денег составила 45 463 рубля. На городские перевозки приходится 17 909 рублей, на пригород - 21 961, на межгород - 5593 рубля.

Наибольшее количество безбилетных пассажиров выявляют только в автобусах 11, 17 и 1. По словам начальника контрольно-ревизорского отдела Александра Хамкова, это объясняется исключительно интенсивностью движения автобусов по данным маршрутам.