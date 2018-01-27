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Шесть новых остановочных комплексов установлено в Пскове

Шесть новых остановочных комплексов установлено в Пскове подрядчиками, обслуживающими улично-дорожную сеть в рамках муниципального контракта. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

В частности, ждать автобус в комфортной обстановке крытого автопавильона теперь имеют возможность жители улицы Боровой (микрорайон Псковкирпич), Крестовского шоссе (район Птичника и Морозовской ветки), улицы Вокзальной, Чудской (у района «Петропавловский»). На улице Инженерной у автогазозаправочной станции павильон был смонтирован взамен разбитой в результате ДТП остановки.

Кроме того, в центральном районе города подрядчиками на остановочных комплексах были установлены новые железобетонные урны, отремонтированы и установлены новые скамейки.