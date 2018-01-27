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В Пскове открыто движение автобуса №77

В Пскове с 12 марта открыто движение автобусов № 77, следующих по маршруту «Железнодорожный вокзал - улица Декабристов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Автобус следует от железнодорожного вокзала по улице Яна Фабрициуса, площади Победы, улице 128-й Стрелковой дивизии, заворачивает на ул Советской армии и затем следует по ул. Железнодорожная на ул. Декабристов, 58 (конечная).

По пути следования автобус №77 делает остановку в любом не запрещенном Правилами дорожного движения месте.

С расписанием движения автобуса можно ознакомиться на сайте компании-перевозчика и по телефону 8 (8112) 52-01-30.