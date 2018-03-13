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Электробус производства «Волгабас» протестируют в Пскове летом этого года

Летом 2018 года в Пскове будет протестирован один электробус производства «Волгабас». Об этом руководство ГППО «Псковпассажиравтотранс» сообщило в ходе встречи с группой активистов движения «Убитые дороги России», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Тестирование проводит несколько городов, очередь Пскова наступит примерно в июне.

По мнению директора предприятия Александра Питиримова, за этим видом транспорта будущее в России. Через десятилетие они могут потеснить традиционные дизельные автобусы благодаря экономии и привлекательным экологическим характеристикам. Запас хода такого автобуса около 350 км – достаточно для псковских городских маршрутов.

Зарядка производится примерно в течение 5 часов на базе автотранспортного предприятия.

Зимняя эксплуатация, по заявлениям разработчиков «съедает» не более 10% ресурса батареи.