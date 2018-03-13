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АвтоМир / Общественный транспорт

В псковских автобусах появится Wi-Fi и системы видеонаблюдения

17.03.2018 17:58|ПсковКомментариев: 9

В Псковском автобусном парке ведется разработка и внедрение автоматизированной системы контроля оплаты проезда (АСКОП). Об этом сообщил директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов в ходе встречи с активистами движения «Убитые дороги России», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руководитель предприятия рассказал об ошибках при первой попытке внедрения такой системы. В частности, не была организована система продажи и пополнения транспортных карт. В будущем внести средства можно будет, не выходя из дома или офиса, через интернет, а также с помощью банковских терминалов или на сайте «Псковпассажиравтотранса».

Руководитель транспортного предприятия в очередной раз подтвердил: турникетной системы в Пскове не будет. Они создают очереди, а потому не могут быть применены в Пскове. Александр Питиримов призвал прекратить все инсинуации на эту тему. Кондукторы не будут носить на себе валидаторы. Система оплаты будет стационарной, установленной на каждом входе в автобус.

Будет введена дифференциация тарифов по принципу «Чем больше ездишь, тем меньше платишь». Пассажиры сами выберут оптимальный.

Пассажир сможет выбирать дату действия месячного проездного билета. Например, с 5 числа текущего месяца до 4 числа следующего. Если первую неделю месяца человек был в отпуске и не пользовался транспортом, зачем ему терять несколько дней?

Другой вариант: пассажир кладет на электронный кошелек сумму для нескольких поездок и она не сгорает определённое количество времени. Консервативно настроенные пассажиры смогут расплатиться в автобусе банковской картой или наличными, но этом случае цена будет выше.

Для приезжающих в Псков на уик-энд предусмотрен разовый билет на картонной основе – выпускать его на пластиковом носителе смысла нет. Картонный «талончик» имеет штрих-код и также может учитываться в электронной системе. Александр Питиримов подчеркнул, что это все - не псковское изобретение. За основу взят имеющийся опыт, наработанный годами в других городах.

Псковская транспортная карта может быть интегрирована с картами в Москве и Петербурге – городами притяжения. Для интеграции систем поездок необходимо подготовить соглашение между регионами. Разработчик системы готов выступить в качестве инвестора, поэтому привлечения бюджетных средств не потребуется.

Переход на новую систему оплаты займет 1-2 месяца. Система будет внедряться сразу на всей территории и маршрутах Пскова. Нужно продумать бренд, дизайн, тарификацию и места продажи карточек. Александр Питиримов предложил общественниками провести конкурс на дизайн и название транспортной карты. «Наше движение готово поучаствовать и организовать этот конкурс», - сказал депутат Государственной Думы и лидер «Убитых дорог» Александр Васильев. Он пообещал привлечь лучших дизайнеров и придумать поощрительные призы. Кроме того, участники встречи предложили сделать дизайн интересным для коллекционеров.

Александр Питиримов рассказал о предложении создать государственный регулятор общественных перевозок на базе диспетчерской службы предприятия. Сегодня в Псковской области насчитывается 14 официальных регулярных перевозчиков. Вчерашний пекарь может сегодня утром решить, что он перевозчик, купить несколько автобусов и выйти на маршрут. На первом этаже жилого дома можно запросто открыть автовокзал. При этом к государственному перевозчику предъявляется масса требований по безопасности и другим вопросам. Маршрутка спокойно стоит на конечной остановке, заводится вместе с автобусом государственного предприятия, обгоняет и увозит всех «денежных» пассажиров. А на остановке остаются студенты и школьники, которым предприятие делает скидки за свой счет, не получая бюджетных субсидий. Социальная скидка обходится в 14 млн рублей ежегодно, а ведь эти средства в случае компенсации могли бы пойти на оплату налоговой задолженности. При этом у маршрутки нет расписания, нет контроля за его соблюдением. Государственный регулятор может организовывать пассажирские перевозки, заключать договора, контролировать перевозчиков.

Общественники задали ряд вопросов. Например, можно ли отслеживать передвижение автобусов через мобильный телефон. Подобный сервис сейчас разработан. После завершения тестовой эксплуатации он будет представлен официально, ссылка появится на сайте. Кроме того, ведется разработка мобильного приложения для смартфонов. Оно позволит с точностью до минуты узнать о предстоящем прибытии автобуса на остановку.

Подобную информацию сейчас можно увидеть на электронном табло на двух остановках «Летний сад». Александр Питиримов отметил, что экраны благополучно прошли эксплуатацию в течение нескольких месяцев. Новые информационные экраны будут установлены на других остановках «Детский парк», «пл. Ленина», затем на Рижском проспекте.

Кроме того, одна из сотовых компаний реализует федеральный проект Smart City, Псков является одним из пилотных городов. В рамках этой системы в Пскове появятся «цифровые автобусы». В нескольких автобусах «Псковпассажиравтотранс» будет установлена система видеонаблюдения и система учета пассажиропотока. 3D камеры над каждым входом в автобус позволят даже в часы пик посчитать каждого пассажира. В нескольких автобусах появится Wi-Fi. Реализация программы произойдет в марте – апреле. Система будет работать до конца года.

Александр Питиримов рассказал о проблеме строительства новых городских кварталов без обсуждения с перевозчиками и без учета потребностей общественного транспорта. Вопиющий пример – треугольник новых домов между улицами Владимирской, Никольской и Кузбасской дивизии. На предприятие поступает масса обращений об открытии автобусного сообщения. По словам Александра Питиримова, на Никольской можно сделать только канатную дорогу, потому что это не улица, а дворовой проезд.

Чтобы эти ошибки не повторялись в прирастающих районах, вопросы дороги и общественного транспорта должны продумываться до начала строительства. Если ул. Коммунальная будет продолжена до автодороги Псков – Родина и Северного обхода, необходимо делать новую конечную остановку с площадкой отстоя и разворотным кругом. Кроме того, целесообразно рядом с выездом из города на петербургское и балтийское направление делать новую автостанцию или автовокзал. Сейчас междугородним автобусам приходится тратить время на движение по городским улицам. Данный проект создания транспортно-пересадочного узла можно совместить со строительством нового торгового центра. Депутат Госдумы Александр Васильев предложил искать инвестора для реализации этого проекта. Примеры подобных автостанций есть в Белоруссии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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