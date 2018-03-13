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В Вербное воскресенье будет организовано дополнительное движение автобусов до кладбищ в Пскове

В православные праздники: Вербное воскресенье, Пасху и Радоницу - в Пскове будет организовано дополнительное движение автобусов до кладбищ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГППО «Псковпассажиравтотранс», 31 марта, 1, 7 и 17 апреля будет организовано дополнительное движение автобусов по маршруту «пл. Ленина - Орлецы» в период с 9.00 до 15.00 с интервалом движения 15 минут. Льготы и месячные проездные билеты недействительны.

8 апреля, в Пасху, будет организовано дополнительное движение автобусов «пл. Ленина - Орлецы» в период с 09.00 до 15.00 с интервалом движения 9-10 минут. Льготы и месячные проездные билеты недействительны.

31 марта, 1, 7, 8 и 17 апреля будет организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище «Крестовское» (рейсы от вокзала - 10.05, 11.05, 12.20, 13.20. Рейсы от кладбища – 12.02, 12.55, 13.55, 15.00).

Дополнительно 1 апреля, в Вербное воскресенье, и 8 апреля, в день Светлого Христово Воскресенья, будет организовано движение автобуса на кладбище «Крестовское» рейсами от железнодорожного вокзала - 9,45; 10.45;12.00;13.00. Рейсы от кладбища - 10,15; 11.15;12.30;13.30 Льготы и месячные проездные билеты недействительны.