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Ространснадзор начал проверку перевозчика, чей автобус попал в аварию в Стругокрасненском районе

Ространснадзор проведет проверку в отношении ИП Комарова С.В., осуществлявшего 22 мая перевозку детей из Пскова в Санкт-Петербург.

Проверка проводится с целью государственного контроля за соблюдением обязательных требований при осуществлении перевозочной деятельности на автомобильном транспорте в связи с произошедшим ДТП.

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Напомним, 22 мая в Псковской области у деревни Цапелька Стругокрасненского района водитель экскурсионного автобуса «Неоплан», следовавшего со школьниками из Пскова в Санкт-Петербург, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП за помощью обратился 21 человек, среди них – 19 детей, 13 из которых госпитализированы. По последним данным, под наблюдением врачей после ДТП остаются пять детей.