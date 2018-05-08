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В областной закон о пассажирских перевозках внесены изменения

Депутатский корпус поддержал разработанный государственным комитетом области по транспорту проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Принятые поправки приводят региональную нормативную правовую базу в соответствие с федеральным законодательством.

Администрация области наделена полномочиями по установлению между органом исполнительной власти области и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования порядка согласования установления или изменения муниципального либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок.

Также дополнены полномочия госкомитета по транспорту. Уполномоченный исполнительный орган будет устанавливать требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также размещать на своём официальном сайте информацию о нарушителях.

К обязанностям госкомитета отнесено установление порядка определения юридического лица или индивидуального предпринимателя, которым могут быть выданы свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту без проведения открытого конкурса, а также установление остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, расположенных вне территории автовокзалов или автостанций.